На сегодняшний день в лесах Югры нет действующих пожаров Фото: Юлия Кучеренко

По информации департамента недропользования и природных ресурсов Югры, 21 июня на территории автономного округа действующие лесные пожары отсутствуют.

По аналитической информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и специализированной диспетчерской службы базы авиационной и наземной охраны лесов, на территории Югры прогнозируются 1-3 классы пожарной опасности.

С 15 по 21 июня в лесах округа потушили 40 пожаров, всего с начала пожароопасного сезона в Югре зарегистрировано 135 лесных пожаров. Причиной возникновения возгораний стали гроза и несоблюдения жителями правил пожарной безопасности в лесах.

С 21 мая в регионе введен режим повышенной готовности по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации. Авиалесоохрана Югры работает в круглосуточном режиме, ежедневно патрулирует югорские леса с воздуха.

Специалисты информируют жителей региона, что в случае возгорания необходимо немедленно сообщить в специализированную диспетчерскую службу Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов 8 (3467) 33-15-46, на прямую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или службу экстренного реагирования 112.