В Ханты-Мансийске, из-за нарушения ПДД, столкнулись сразу три автомобиля Фото: ГИБДД России

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в котором 10 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пешеход.

На улице Энгельса в Ханты-Мансийске произошло ДТП с участием 3 автомобилей: «Рено», «Субару» и «Лексус». В результате ДТП водители «Рено» и «Субару», 58-летний мужчина и 38-летняя женщина, получили травмы. Авария произошла по вине водителя «Рено», который не учел дистанцию до впереди движущегося авто и столкнулся с ним.

Кроме того, на территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны 32 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 15 – за отказ от медицинского освидетельствования, 9 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 34 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 76 – за нарушение требований к перевозке детей.

Окружная Госавтоинспекция напоминает водителям о важности соблюдения правил дорожного движения.