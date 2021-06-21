Подросток стащил из магазина в Сургуте автомат с жвачками Фото: pixabay.com

За выходные дни в округе зарегистрировано 156 преступлений. Так, в Сургутском районе 31-летний мужчина, находясь в квартире жилого дома по улице Ленина в посёлке Федоровском, украл банковскую карту и рассчитался ею, покупая товары в различных торговых точках посёлка. В итоге он потратил чужие 3 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело, ранее судимый нарушитель находится под подпиской о невыезде.

В Когалыме, около реки Кирил-Высьягун задержаои 30-летнего мужчину, у которого в правом кармане джинсов, нашли свёрток с веществом темного цвета, массой 1,09 грамма. Наркотики у него забрали, а он теперь ждёт наказания под подпиской о невыезде.

В Мегионе пенсионер, находясь на берегу протоки реки Мега, обнаружил пропажу надувной лодки с лодочным мотором и обратился в полицию. Ведётся проверка. А в Октябрьском районе возле детской площадки по улице Центральной в посёлке Сергино, кто-то похитил велосипед «STERN», стоимостью 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники уголовного розыска Сургута нашли подростка, который в магазине по Тюменскому тракту, украл механический торговый автомат для продажи жвачки стоимостью 13 тысяч рублей. Нарушитель сознался в преступлении.