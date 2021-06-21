Число заболевших коронавирусом в Югре на 21 июня 2021 года увеличилось на 90 человек Фото: Юлия Кучеренко

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 21 июня 2021 года. В Ханты-Мансийском округе за весь период пандемии зарегистрировано и лабораторно подтверждено 58 983 случая новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано 90 новых случаев COVID-19 в 16 муниципалитетах округа.

По клинической картине: на момент выявления я у 70 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 19 диагностирована пневмония, у 1 человека бессимптомное течение болезни. Контакт установлен в 84 случаях, по 6 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 5 860 человек, сняты с наблюдения – 226 068 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследованы 2 164 человека, всего зафиксировано 1 779 302 югорчанина.

Больше всего случаев коронавируса за сутки выявлено: в Сургуте – 19; Нижневартовске – 14 и Ханты-Мансийске – 11. Также за день коронавирус выявлен: в Нефтеюганске – 7; Югорске – 6; Нягани – 5; Советском районе – 5; Мегионе – 4; Урае – 4; Сургутском районе – 4; Кондинском районе – 3; Когалыме – 2; Лангепасе – 2; Пыть-Яхе – 2; Октябрьском районе – 1; Ханты-Мансийском районе – 1.

В тяжёлом состоянии находятся 63 пациента, 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 804 человека. За сутки выписаны по выздоровлению 15 человек, за весь период пандемии вылечились от ковида 57 197 югорчан.