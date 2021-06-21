Погода в Югре на 21 июня 2021 года: ночью и утром слабый туман Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 21 июня 2021 года: температура воздуха днём +14, +19 °С, в отдельных районах +8, +13 °С. Температура воздуха ночью +6, +11 ºС, при прояснениях 0, +5 °С. Облачно с прояснениями. Местами дожди от небольших до умеренных. Ночью и утром слабый туман. Ветер северный 8 – 13 м/с, ночью в западных районах порывы 15 – 20 м/с.

Ночью в западных районах округа, а именно в Березовском, Октябрьском, Советском, Кондинском районах, а также в Нягани, Урае и Югорске сохранится сильный ветер порывами до 15 – 20 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +15,+17 °С, ночью +8,+10 ºС. Облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днём без осадков. Ветер северный 8 – 13 м/с.