Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 20 июня 2021 года увеличилось на 88 человек

У 58 человек на момент выявления наблюдались признаки ОРВИ, у 30 — пневмония Фото: Мария Толстихина

В Югре наблюдается рост числа заболевших COVID-19. По данным окружного оперштаба, за прошедшие сутки в ХМАО зафиксировано и подтверждено 88 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в округе более 58 тысяч человек заразились новой коронавирусной инфекцией. Новые случаи COVID-19 выявлены в 19 муниципалитетах:

Сургут – 17;

Нижневартовск – 14;

Ханты-Мансийск – 9;

Нефтеюганск – 6;

Мегион – 5;

Югорск – 5;

Нефтеюганский район – 4;

Нижневартовский район – 4;

Сургутский район – 4;

Нягань – 3;

Урай – 3;

Кондинский район – 3;

Когалым – 2;

Пыть-Ях – 2;

Белоярский район – 2;

Советский район – 2;

Лангепас – 1;

Радужный – 1;

Октябрьский район – 1.

У 58 человек на момент выявления наблюдались признаки ОРВИ, у 30 — пневмония.