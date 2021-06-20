Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 20 июня 2021 года увеличилось на 88 человек

У 58 человек на момент выявления наблюдались признаки ОРВИ, у 30 — пневмония
Фото: Мария Толстихина
В Югре наблюдается рост числа заболевших COVID-19. По данным окружного оперштаба, за прошедшие сутки в ХМАО зафиксировано и подтверждено 88 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в округе более 58 тысяч человек заразились новой коронавирусной инфекцией. Новые случаи COVID-19 выявлены в 19 муниципалитетах:
Сургут – 17;
Нижневартовск – 14;
Ханты-Мансийск – 9;
Нефтеюганск – 6;
Мегион – 5;
Югорск – 5;
Нефтеюганский район – 4;
Нижневартовский район – 4;
Сургутский район – 4;
Нягань – 3;
Урай – 3;
Кондинский район – 3;
Когалым – 2;
Пыть-Ях – 2;
Белоярский район – 2;
Советский район – 2;
Лангепас – 1;
Радужный – 1;
Октябрьский район – 1.
У 58 человек на момент выявления наблюдались признаки ОРВИ, у 30 — пневмония.