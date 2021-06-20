Погода на 20 июня в ХМАО: возможен дождь и сильный ветер

Усиление ветра Фото: Мария Толстихина

Небольшой, местами сильный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер западных направлений умеренный, по западной половине порывами сильный. Температура ночью +7,+12 °С, при прояснениях +1,+6 °С, днем +13,+18 °С, по восточным районам +7,+12 °С.

Также сегодня, 20 июня, празднуют День медицинского работника. В День медика все работники здравоохранения - медсестры, акушеры, санитары, лаборанты, фельдшеры, врачи - получают от пациентов поздравления и слова благодарности за свой нелегкий ответственную работу.