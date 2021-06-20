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Общество20 июня 2021 5:49

Погода на 20 июня в ХМАО: возможен дождь и сильный ветер

Днем до +18 градусов
Мария Толстихина
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Усиление ветра

Усиление ветра

Фото: Мария Толстихина

Небольшой, местами сильный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер западных направлений умеренный, по западной половине порывами сильный. Температура ночью +7,+12 °С, при прояснениях +1,+6 °С, днем +13,+18 °С, по восточным районам +7,+12 °С.

Также сегодня, 20 июня, празднуют День медицинского работника. В День медика все работники здравоохранения - медсестры, акушеры, санитары, лаборанты, фельдшеры, врачи - получают от пациентов поздравления и слова благодарности за свой нелегкий ответственную работу.