Число заболевших коронавирусом в Югре на 19 июня 2021 года увеличилось на 85 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 19 июня 2021 года. За минувшие сутки в Югре зафиксировано и подтверждено 85 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. С марта прошлого года в региона выявлено 58 760 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 69 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 13 диагностирована пневмония, у 3 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 81 случае, по 3 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 5 290 человек, сняты с наблюдения – 225 532 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследовано 4 209 человек, всего прошли обследование 1 773 109 югорчан.

Больше всего случаев коронавируса за сутки выявлено: в Сургуте – 14 и Нижневартовске – 12. Также за день коронавирус выявлен в Ханты-Мансийске – 9; Нефтеюганске - 5; Сургутском районе - 5; Нягани - 5; Советском районе – 5; Урае – 5; Ханты-Мансийском районе – 5; Когалыме - 3; Мегионе - 3; Югорске - 3; Нижневартовском районе - 3; Кондинском районе - 2; Нефтеюганском районе - 1; Октябрьском районе - 1; Лангепасе - 1; Пыть-Яхе - 1; Покачах - 1; Березовском районе - 1.

Состояние 59 пациентов тяжелое, 40 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса умер еще один человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 804 человека. За сутки выписаны по выздоровлению 67 человек, за весь период пандемии вылечились 57 144 югорчанина.

За последние сутки в России выявлено 17 906 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 466 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 684 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 299 215 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 128 911 летальных исходов, выздоровели 4 861 343 человека.