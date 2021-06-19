В Югре студент пытался получить деньги за молчание, но пришлось говорить в полиции Фото: Татьяна Коркина

В дежурную часть Югорска обратилась местная жительница и рассказала, что её 18-летнему сыну угрожают и вымогают 15 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, которым оказался 18-летний студент колледжа города Югорска.

Подозреваемый рассказал, что ещё в мае этого года он отдыхал в одном из ночных заведений города. Когда парень вместе с компанией вышли на улицу, к ним подошёл потерпевший и разговаривал в стороне с одним из парней, их разговор услышал подозреваемый. Из разговора он узнал тайну и решил воспользоваться этим, чтобы выманить деньги за своё молчание. Преступник дал неделю пострадавшему на выплату ему 15 тысяч рублей, чтобы никто не узнал о секрете.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Студент признал свою вину и скоро получит заслуженное наказание.