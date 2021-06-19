Житель Урая ответит в суде за сбыт наркотиков Фото: Татьяна Коркина

Прокурор Урая утвердил обвинение по уголовному делу против ранее судимого 33-летнего местного жителя. Он обвиняется в организации наркопритона, незаконном сбыте и хранении наркотиков в крупном размере.

Обвиняемый получал от наркодилеров запрещенные синтетические вещества, которые сбывал путем размещения в «тайниках-закладках» на территории Урая. Общение между участниками группы, а также с покупателями наркотиков проводилось дистанционным способом, исключающим личные встречи.

При попытке реализовать очередную партию наркотиков его задержали сотрудники полиции. Из незаконного оборота изъято почти 5 грамм наркотиков.

Обвиняемый заключен под стражу, а уголовное дело направлено в суд. Ему грозит максимальное наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.