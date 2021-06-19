В Сургуте осужденные исправительной колонии сдали нормативы ГТО Фото: Департамент физической культуры и спорта Югры

Осужденные исправительной колонии Сургута сдали нормативы ГТО. Сенатор Совета Федерации РФ и посол ГТО в Югре Эдуард Исаков провел тестирование ВФСК «Готов к труду и обороне» в исправительной колонии № 11 в Сургуте. Все осужденные, которые участвовали в сдаче нормативов, получат благодарности и по желанию дополнительные свидания с родственниками.

Осужденных в Югре приобщают к сдаче нормативов ГТО с 2018 года, когда Эдуард Исаков выступил с инициативой развития спортивно-массовой работы, физического воспитания в исправительных учреждениях для социальной адаптации осужденных и их приобщения к здоровому образу жизни. В качестве стимула сенатор от Югры предложил дать осужденным право на меры поощрения за успешное сдачу нормативов.

При поддержке Департамента физической культуры и спорта Югры исправительную колонию № 11 в Сургуте обеспечили спортивным оборудованием, установили два уличных спорткомплекса, в учреждение передали спортивный инвентарь.

Каждый день по собственному желанию на спортивных площадках колонии тренируются минимум 50 человек. Соревнования по сдаче нормативов ГТО проводятся регулярно и некоторые осуждённые уже заслужили серебряные и бронзовые знаки отличия.

Уровень физической подготовки сдающих нормативы по сравнению с прошлыми годами улучшился.