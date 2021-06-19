Югорчане могут принять участие в конкурсе медиапроектов «Городские интонации» Фото: pixabay.com

В Югре объявили набор участников на первый всероссийский конкурс медиапроектов в сфере урбанистики «Городские интонации». Участниками могут стать жители Югры от 14 до 35 лет, которые умеют работать в Photoshop, изучают маркетинг, хорошо фотографируют, снимают блоги или делают мемы.

Такой творческих вызов откроет возможности для талантливых югорчан пройти стажировку в крупных российских студиях городского дизайна и креативных агентствах. Номинацию можно выбрать самостоятельно и создать медиапроект в сфере урбанистики, а для участия в конкурсе необходимо отправить заявку на сайт до 23 июля. С 19 по 20 августа в Нижнем Новгороде пригласят 40 финалистов и полуфиналистов на награждение.