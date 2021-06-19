Погода в Югре на 19 июня 2021 года: сильный ветер и дождь Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 19 июня 2021 года: температура воздуха днём +15, +20 °С, местами +9, +14 °С. Температура воздуха ночью +4, +9 °С. Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, в восточных районах сильный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15-18 м/с.

В восточных районах, а именно в Нижневартовском районе, Нижневартовске, Мегионе, Радужном, Покачах и Лангепасе дождь, гроза, ветер порывами до 15 – 18 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +18, +20 °С, ночью +5, +7 °С. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с.