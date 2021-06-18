Энергетики повысят надежность электроснабжения Югры с помощью новых технологий

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«Россети Тюмень» начали проводить работы по контролю технического состояния энергооборудования с помощью новых технологий – разработанной по индивидуальному заказу передвижную диагностическую лабораторию. Такая разработка позволяет проводить диагностику силового оборудования без ограничения режима электроснабжения потребителей. В 2021 году с ее помощью проверят 96% подстанций на востоке Югры.

Передвижная диагностическая лаборатория PD-Map – это укомплектованный интеллектуальными устройствами микроавтобус, который позволяет дистанционно проводить диагностику высоковольтного оборудования и выявлять скрытые дефекты изоляции. С помощью специальных антенн, установленных на крыше автомобиля, можно определить интенсивность и источник высокочастотных импульсов. Сигналы улавливаются передвижной лабораторией на расстоянии до 100 метров от оборудования. Встроенная система позиционирования GPS анализирует полученные данные, после чего на цифровой схеме подстанции отображается выявленный дефект с привязкой к координатам.

Такие работы обычно выполняются на отключенном от сети оборудовании. Но PD-Map уникальна тем, что позволяет проводить диагностику под напряжением и выявлять дефекты до вывода оборудования в ремонт для их устранения. Такой способ не требует ограничения электроснабжения потребителей и является более быстрым. С помощью инновационной лаборатории уже обследовано 47 подстанций, питающих города Нижневартовск, Мегион, Радужный, а также Нижневартовский район. До начала отопительного сезона энергетики проверят еще 49 объектов. Это поможет повысить надежность электроснабжения более 400 тысяч жителей Югры и 6 системообразующих предприятий нефтегазового сектора.

– Бесперебойная передача электроэнергии потребителям зависит от своевременного выявления неисправностей в электрооборудовании и качественного ремонта объектов электросетевого хозяйства. Современный диагностический комплекс обладает максимальной эффективностью и высокой точностью. К его достоинствам также относятся безопасность для персонала, автономность и мобильность, – отметил первый заместитель директора – главный инженер Владислав Бут