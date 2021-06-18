Спортсмен из Нижневартовска взял серебро на финале Спартакиады молодежи России по самбо Фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Югры

Андрей Аюбов из Нижневартовска стал серебряным призёром финала V летней Спартакиады молодёжи России по самбо. В первый день финального этапа V летней Спартакиады молодёжи России по самбо, который проходит в Казани, принёс Югре серебряную награду. Вартовчанин заслуженно забрал медаль в весовой категории до 89 кг. В финале он уступил лишь Иосифу Симину из Москвы. Третью ступень пьедестала заняли спортсмены из Краснодарского края и Московской области.

В борьбу за награды также вступила Милена Шемилова из Нижневартовска, она выступит в весовой категории до 80 кг.

Соревнования продлятся до 21 июня. Прямую трансляцию поединков может посмотреть через YouTube-канал Федерального центра подготовки спортивного резерва Минспорта.