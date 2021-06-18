Школьники из Когалыма побывали в туристическом походе на озеро Байкал Фото: Администрация города Когалыма

Летний отдых юных жителей Когалыма в самом разгаре: кто-то посещает оздоровительные лагеря в городе, кто-то отдыхает за его пределами, другие только собираются в поездку, а некоторые уже возвращаются домой - полные сил и впечатлений. Так, вчера 25 когалымских школьников вернулись из туристического похода на озеро Байкал.

В Когалыме подобная практика существует уже несколько лет, организаторами таких пеших походов выступает туристический клуб «Легенда». Специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования администрации города Ирина Муштаева отмечает, что мероприятие организовано в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме». В этом году в путешествие смогли дети из других школ.

- Для многих ребят все было в новинку, они впервые оказались на целых три недели без горячего душа, комфорта и домашней еды, но отлично со всем справились, - рассказал руководитель туристического клуба «Легенда» Винер Хисамутдинов.

Перед путешествием юные туристы прошли специальный ознакомительный курс подготовки и научились ставить палатки, оказывать первую медицинскую помощь, а также разжигать костры. К походу ребята были готовы на все сто процентов, благодаря чему смогли просто наслаждаться красивой природой, общаться с новыми друзьями и совершенствовать свои физические навыки. Они с легкостью преодолели 98 километров.