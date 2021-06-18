Профессор из Украины отметила уровень организации Международной конференции в Ханты-Мансийске Фото: itforum.admhmao.ru/2021/

Профессор Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова в Киеве и ведущий научный сотрудник Института культурологии Национальной академии Искусств Украины Евгения Бильченко рассказала об открытости и профессионализме организаторов и участников III Международной конференции «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия», которая прошла в Ханты-Мансийске.

Профессор выступала на конференции по ВКС с докладом «Пост-Паноптикум: горизонтальная сетевая цензура как невидимый механизм тотальной неолиберальной слежки». Евгения Бильченко в соцсетях поделилась приятными впечатлениями от уровня дискуссии, выразив благодарность модераторам и организаторам из ЮНЕСКО и правительства Югры.

- Конференция по уровню превзошла давно оседланный глобалистами Давоса форум Порту-Алегри, не говоря уже о наших местных фантазиях об искусственном интеллекте. В общем, Югра показала себя центром профи в мировой медиа-наук. Это реально уровень. Здесь цитируют то, что мне только снится в недоступных английских переводах. Русский Север, горжусь тобой: достойная организация диалога Европы и Азии против насилия заокеанского капитализма «слежки». Спасибо Дмитрию Будкову и Евгению Кузьмину за честь присутствовать во всем этом, — прокомментировала профессор из Украины.

В докладе она обратила внимание на проблемы цифрового общества как сферы тотального контроля и непредсказуемого риска.

- До сих пор отрицательные стороны сетевых коммуникаций рассматривались преимущественно в публицистическом ключе. В науке к ним обращались отдельные социологи, психоаналитики, кибернетики. Но целостного взгляда на манипулятивные практики в сети еще не сформированы, — высказалась Евгения Бильченко.

По её словам, кризис глобального цифрового мультикультурного либерализма, который тщательно пытаются скрыть, стал уже явным. Неолиберализм пытается сохранить власть путем механического воспроизводства. Единственный способ этого общества выжить — внушить нам, что альтернативных вариантов социального развития не существует, потому что с Востока якобы идет угроза диктатуры, а либерал-демократия предлагает индивидууму «неограниченный спектр свободы».

Она считает, что такое понимание свободы ведет к потере личности и скорее представляет собой самую опасную из форм диктатуры, когда за цензора себя выдает некая группа людей в сети, претендующая на весь народ и подвергающая кибербуллингу любого инакомыслящего.