Сегодня ночью в Югре ожидается сильный ветер, дождь и гроза Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня ночью в Югре ожидаются опасные погодные явления: сильный ливень, дождь, гроза, град, ветер порывами до 25-27 м/с.

Возможны обрывы или повреждения ЛЭП, линий связи, также обрушений слабо укрепленных рекламных конструкций. Могут увеличится ДТП.

ГУ МЧС России по ХМАО-Югре рекомендует жителям округа убрать с балконов незакрепленные предметы и плотно закрыть окна, а также держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев, чтобы избежать получения травм и увечий.

Спасатели также напоминают о соблюдении правил дорожного движения и по возможности отказаться от междугородных поездок. А владельцам маломерных судов отказаться от выхода на воду.

Родителям необходимо внимательнее контролировать досуг детей, находящихся на летних каникулах и ограничить их выход из дома.