Ханты-Мансийск возглавил рейтинг по итогам реализации механизмов поддержки СОНКО Фото: google.ru/maps

Департамент экономики Югры подвел итоги рейтинга муниципальных образований автономного округа по итогам реализации в 2020 году механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства.

В лидеры рейтинга из числа городских округов и муниципальный районов вошли: Ханты-Мансийск, Покачи, Урай, Сургутский район, Белоярский и Октябрьский районы.

Лидирующие позиции окружная столица заслужила благодаря разностороннему развитию направлений поддержки негосударственных (немуниципальных) поставщиков. Город, увеличивая число негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги социальной сферы, смог улучшить результаты по 12 показателям и возглавил рейтинг городских округов по итогам прошлого года.

- Рейтинг муниципальных образований имеет высокую стимулирующую составляющую и благоприятно влияет на развитие негосударственного сектора экономики в социальной сфере каждого муниципального образования и Югры в целом, - прокомментировала заместитель директора департамента экономического развития автономного округа Лариса Шанаурина.

Победителей наградят во время торжественной церемонии, которая состоится 25 июня на площадке слёта социальных предпринимателей Уральского федерального округа «СоциоДрайв – 2021».