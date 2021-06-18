В Нижневартовске задержали мужчину с наркотиками Фото: УМВД России по г. Нижневартовску

Полицейские Нижневартовска задержали 29-летнего местного жителя, у которого нашли подозрительный сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что в пакете находился наркотик – a-PVP, общей массой 0,688 грамма. Как выяснилось, что парень купил запрещенные вещества в интернете для личного употребления.

Против мужчины возбуждено уголовное дело. На период следствия подозреваемый будет находится под подпиской о невыезде. Ранее молодой человек в поле зрения правоохранителей не попадал.

Напомним, ранее мы писали, как в автомобиле югорчанина нашли самодельные наркотики, за это он может получить уголовный срок от 3 до 10 лет. Также мы писали о том, как у югорчанина обнаружили наркотики, которые он якобы нашел на автобусной остановке.