В Нижневартовске проходит XXI федеральный Сабантуй Фото: скриншот с видео онлайн-площадки ХХI Федерального Сабантуя в Нижневартовске

В Нижневартовске 18-19 июня проходит XXI федеральный Сабантуй. Из-за действующих ограничений мероприятие состоится в двух форматах – оффлайн и онлайн, благодаря чему его участниками смогут стать жители многих регионов России.

Федеральный Сабантуй это национальный праздник, направленный на укрепление единства и духовной общности многонационального народа России.

Во время церемонии открытия состоится передача символа праздника представителям Ульяновской области, где в следующем году планируется проведение Сабантуя, концерт мастеров искусств Татарстана. А 19 июня в физкультурно-спортивном комплексе «Арена» пройдут соревнования по национальной борьбе корэш.

Мероприятия Сабантуя будут транслироваться на «YouTube» канале.