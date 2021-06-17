В Югре из-за водителя, выехавшего на встречку столкнулись пять автомобилей Фото: ГИБДД России

За прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы.

На улице Ленина в Нефтеюганске произошло ДТП с участием 5 автомобилей: «Ауди А6», «Шевроле Нива», «КИА», «ВАЗ» и «Тойота». В результате аварии водитель «ВАЗ», 25-летний мужчина, получил травмы. ДТП произошло по вине водителя «Ауди», который выехал на полосу встречного движения.

На территории округа сотрудники Госавтоинспекции задержали 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 3 – за отказ от медицинского освидетельствования, 4 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 29 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 33 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД напоминает о внимательности на дорогах и призывает соблюдать ПДД.