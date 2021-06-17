Югорчанин хотел научится играть на гитаре и украл ее у новой знакомой Фото: pixabay.com

В полицию Сургутского района обратилась женщина и рассказала, что из её квартиры похитили гитару стоимостью 11 тысяч рублей.

На месте преступления следов взлома замка не обнаружено. Полицейские выяснили, что пока женщине не было дома, в гости к её дочери приходили новые знакомые. Дочь потерпевшей рассказала, что в одном из развлекательных мест Сургута она с подругой познакомилась с двумя молодыми людьми, и после закрытия заведения они решили продолжить знакомство. После непродолжительного общения гости ушли, а спустя время заметили пропажу музыкального инструмента.

Сотрудники уголовного розыска задержали 19-летнего подозреваемого. Он рассказал, что уходя от новой знакомой, заприметил гитару, и у него возникло желание научиться играть на гитаре, именно поэтому он прихватил инструмент с собой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.