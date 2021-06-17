Число заболевших коронавирусом в Югре на 17 июня 2021 года увеличилось на 80 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 17 июня 2021 года. За минувшие сутки зарегистрировано и лабораторно подтверждено 80 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах. За весь период пандемии зафиксировано 58 593 случая новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 42 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 37 выявлена пневмония, у 1 человека коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 72 случаях, по 3 контакт уточняется. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 4 456 жителей региона, сняты с наблюдения – 224 622 человека. За сутки на COVID-19 обследован 4 269 человек, всего прошли обследование 1 764 840 жителей Югры.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировано за сутки: в Сургуте – 21; Нижневартовске – 12. Также случаи коронавируса за день выявлены: в Ханты-Мансийске – 8; Югорске – 6; Нягани – 5; Советском районе – 4; Сургутском районе – 3; Нефтеюганске – 3; Урае – 3; Мегионе – 3; Лангепасе – 2; Когалыме – 2; Пыть-Яхе – 2; Нижневартовском районе – 1; Березовском районе – 1; Белоярском районе – 1.

Состояние 55 пациентов тяжелое, 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончался еще 1 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 803 человека. За сутки выписаны по выздоровлению 100 человек, за весь период пандемии вылечились 57 009 югорчан.