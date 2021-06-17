Житель Нижневартовска хотел стать богатым, но попытка не увенчалась успехом Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске местный 35-летний мужчина хотел увеличить свои доходы любыми известными способами и в «Инстаграме» увидел рекламу некой торговой биржи «FxActiv». Он перешел на сайт и ради интереса оставил заявку. Вскоре с ним связался брокер и пояснил, как можно поднять неплохую сумму денег, путем торгов на валютном рынке и подробно рассказал условия.

Югорчанин решил рискнуть и создал «Биткоин кошелек», на который вносил деньги. По просьбе представителя биржи он перечислял сумму за суммой, отчисляя деньги со своей кредитной карты. Мужчина надеялся, что чем больше вложений произведет, тем выше доход получит.

Югорчанин старался все операции проводить через помощника и вывести деньги он тоже попросил брокера, но тот ответил, что прежде, чем получить средства нужно оплатить комиссию. Вартовчанин выполнил все необходимые манипуляции, но так и не получил финансы.

После чего с мужчиной связался якобы сотрудник Центрального Банка России и попросил оплатить пошлину, 5% от суммы поступления. В итоге предприимчивые аферисты сумели выманить у доверчивого мужчины почти 700 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.