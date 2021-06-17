Он хотел "легких" денег: в Нижневартовске задержали наркосбытчика Фото: УМВД России по г. Нижневартовску

В Нижневартовске задержали 31-летнего местного жителя с наркотиками. При обыске у него нашли 15 свёртков с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что в пакете находилось наркотическое вещество – мефедрон общей массой 15,103 грамма.

Полицейские выяснили, что подозреваемый планировал сбыть наркотики с помощью тайников-закладок. По словам мужчины, он выбрал такой способ заработка, для получения легких денег.

Против югорчанина возбуждено уголовное дело по статье "покушение на сбыт наркотиков". На период следствия подозреваемого заключили под стражу.

Напомним, ранее мы писали, как в Сургуте у наркосбытчика нашли 77 свертков героина, он хранил наркотики под диваном.