Два рекорда и медали принес Югре Чемпионат России по гиревому спорту Фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Югры

Чемпионат России по гиревому спорту принес Югре два рекорда России и медали. Соревнования проходили в Ростове-на-Дону.

Алексей Рябков из Ханты-Мансийского района установил два рекорда России. В первый день спортсмен стал победителем и рекордсменом России в длинном цикле и весовой категории до 68 кг и с результатом в 81 подъем. Затем югорчанин одержал ещё одну победу и рекорд уже в двоеборье. Югорский парень стал единственным участником, который выиграл в двух упражнениях на прошедшем чемпионате России.

Другие спортсмены региона также добились на чемпионате высоких результатов. Так, Иван Беляев из Сургута выиграл десятый чемпионат России подряд. Спортсмен занял 1 место в «длинном цикле» в весовой категории до 73 кг с результатом 81 подъем. А Наталия Мажаева, также из Сургута, заняла 3 место в «рывке» в весовой категории до 63 кг с результатом 144 подъема. Ещё одна сургутская спортсменка Анастасия Кошурникова завоевала бронзу в «длинном цикле» в весовой категории до 63 кг с результатом в 44 подъема, выполнив норматив мастера спорта России. А также, Полина Полякова из Сургутского района заняла 2 место в длинном цикле в весовой категории свыше 63 кг с результатом 62 подъема.

По итогам всего турнира женская сборная Югры заняла 2 место в эстафете по длинному циклу.