Погода в Югре на 17 июня 2021 года: кратковременный дождь и гроза Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 17 июня 2021 года: температура воздуха днём +25,+30 °С, по северо-западу +15,+20 °С. Температура воздуха ночью +9,+14 °С. Облачно, в большинстве районов кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, при грозе порывы до 15-20 м/с. Ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, по северо-западу кратковременный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер южный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +28,+30 °С, ночью +12,+14 °С. Переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер южных направлений 6-11 м/с.

В этот день окликали ветер — просили его прислать благодатные, теплые дожди. В то же время считалось: «Ветер подует с гнилого угла (с севера) — жди ненастья». В народе подмечали, что лён начинает расти в полную силу. «День тем силён, что вытягивает лён», — приговаривали в народе. И добавляли: «Святой Митрофан рядит девок в сарафан».