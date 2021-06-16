В Нижневартовском районе состоялся экологический семейный фестиваль «Река Вах» Фото: Природнадзор Югры

В посёлке Излучинск Нижневартовского района состоялся экологический семейный фестиваль «Река Вах», в котором приняли участие 24 семьи.

Проект придумала ученица учреждения допобразования «Спектр» Анастасия Николаева, а реализовать его помогли средства гранта.

В рамках фестиваля провели экологическую эстафету и различные тематические площадки. Так, на площадке «Разделяй-ка» семьи в игровой форме научились сортировать отходы по категориям, познакомились с правилами сортировки и утилизации бытового мусора. А площадка «Отходы в доходы» научила вторичному использованию вещей. Семьи изготовили полезные в быту предметы и сувениры из пластиковых бутылок, стеклянных и жестяных банок. Семьи также участвовали в традиционной акции «Чистый берег» и провели уборку мусора на берегу местной реки.

- Нам очень понравилось, несмотря на то, что погода немного подвела: накрапывал дождь, и был сильный ветер. Но не это главное. Понравилось участвовать в мероприятии, где мы всей семьей сначала поиграли, сделали красивые поделки на память о фестивале, ну и, конечно, собрали мусор на берегу любимой реки Вах, – рассказала Татьяна Гутникова, жительница Нижневартовского района.

Женщина добавила, что они с утра ждали этого мероприятия, в субботнике приняли активное участие два её маленьких сына.

По итогам фестиваля семьи-участники получили в подарок экосумки.