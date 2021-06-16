В Ханты-Мансийске появился робот, который выявляет симптомы заболеваний у детей Фото: Информационное агентство ТАСС

На IT-Форуме российская компания «Научно-технический центр „Системы управления“» презентовала первого робота-диагноста для выявления у детей симптомов заболеваний.

Руководитель проекта Дмитрий Тей рассказал, что робот появится на входе в детский сад и сможет определить, есть ли у ребенка симптомы простудных заболеваний, чтобы вовремя изолировать его от других детей. Кроме этого у робота есть навыки для определения у детей кариеса, покраснения горла, глаз, насморка. Вся процедура занимает около 20 секунд. Если симптомы обнаружены, робот уведомит об этом фельдшера или воспитателя.

- В России нет подобных автоматизированных комплексов из-за отсутствия необходимых данных для обучения нейросети. Есть похожие разработки, но с подобной концепцией робота, работающего на детский сад, в России нет, - рассказал гендиректор «Научно-технического центра „Системы управления“».

Проект получил поддержку региональных ведомств и разработчики уже договорились с тремя детскими садами Ханты-Мансийска, в которых появится такое новшество до конца года.