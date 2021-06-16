В Сургуте летние пришкольные лагеря продолжают работу Фото: Администрация Сургута

В Сургуте летние пришкольные лагеря продолжают работу с соблюдением всех требований по дезинфекции, ежедневной влажной уборке, проветриванию, разведению потоков детей. Особое внимание обратили на соблюдение чистоты на кухне и столовой. На дистанционный режим перевели четыре пришкольных лагеря из 49. Общаться с друзьями онлайн будут воспитанники лагерей, организованных в школах №6, 30, 32 и Лицее им. Хисматуллина. Для них педагоги и воспитатели подготовили массу интересных программ, сообщают в администрация Сургута.

Вопросы о работе пришкольных лагерей можно задать по телефонам 52-53-39, 52-53-47, 52-53-57 или узнать в отделе организации каникулярного отдыха.

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