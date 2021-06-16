В Нефтеюганске за незаконную продажу алкоголя ответит владелица магазина Фото: Татьяна Коркина

Полиция Нефтеюганска проверяла магазины города и в одном из них, как оказалось, продают алкоголь после 20.00. Предпринимателя, который управляет магазином уже штрафовали на 100 тысяч рублей по статье «Нарушение требований к обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Но несмотря на это, 33-летняя владелица магазина повторно продала спиртосодержащие напитки.

В настоящее время против подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции». Ей грозит максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.

О нарушении закона в Нижневартовске мы писали ранее, там задержали местного жителя, который продавал немаркированный алкоголь.