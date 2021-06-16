В Нижневартовске накрыли подпольное казино на железнодорожной станции Фото: Татьяна Коркина

В апреле этого года во время проверки одного из кафе на железнодорожной станции Нижневартовска накрыли подпольное казино, в котором проводили азартные игры.

Следственные органы Уральского СУ на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по статье "незаконные организация и проведение азартных игр".

В настоящее время следователи и оперативными службами ОВД проводится расследование, вычисляют организаторов и других причастных к преступлению людей. Кроме того в заведении проводятся обыски, допрашиваются свидетели, включая работников железнодорожного комплекса.

Напомним, ранее мы сообщали, как в Нижневартовске родственники устроили нелегальное казино. Для этого они использовали карточные столы и игровые автоматы.