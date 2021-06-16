Житель Сургута хотел купить квадроцикл, но продавцом оказался мошенник Фото: Татьяна Коркина

В Югре за минувшие сутки зафиксировано 7 случаев мошенничества, югорчане перевели на счета злоумышленников почти 1 миллион рублей.

Житель Сургута хотел купить квадроцикл-мотовездеход. Списался с мнимым продавцом и узнал и договорился приобрести товар. Злоумышленник обозначил цену транспортного средства и услуг транспортной компании, все это выходило в пределах 30 тысяч рублей. Мужчине отправили накладную и он «купился» на такую уловку. Перевел деньги, но транспорт он так и не увидел, а продавец перестал выходить на связь.

Жительнице Нефтеюганска пришлось изрядно потратится на обувь, причем она не покупала, а продавала туфли. Разместила объявление и ей вскоре подвернулся покупатель. В переписке он скинул ссылку и убедительно попросил перейти по ней и ввести реквизиты карты. Женщина дала данные счета, с которого с легкостью списали 20 тысяч.

На уловку с покупкой попалась и 40-летняя жительница Когалыма. Она оформила заказ на комплект мужской одежды и перечислила на неизвестный счет около 3 тысяч через мобильное приложение. Но спустя несколько дней поняла, что никакой посылки не будет и обратилась в полицию

По всем случаям возбуждены уголовные дела.