Мотоциклист в Ханты-Мансийске проехал на красный и врезался в «Ниссан» Фото: ГИБДД России

За прошедшие сутки в округе зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в котором 5 человек получили травмы.

В Ханты-Мансийске 21-летний водитель мотоцикла, проехал на красный сигнал светофора и, столкнулся с автомобилем «Ниссан», за рулём которого находился 22-летний водитель. В результате ДТП мотоциклист получил травмы. Парень находился в шлеме, но без защитной экипировки.

Кроме того, на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 12 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования, 4 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 19 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 39 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает, что водителям мотоциклов необходимо особенно внимательно относиться к Правилам дорожного движения и не допускать нарушений.