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Происшествия16 июня 2021 10:42

Руководитель предприятия в Нефтеюганске задолжал работникам больше 6 миллионов

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
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Руководитель предприятия в Нефтеюганске задолжал работникам больше 6 миллионов

Руководитель предприятия в Нефтеюганске задолжал работникам больше 6 миллионов

Фото: Татьяна Коркина

Нефтеюганский межрайонный следственный отдел завёл уголовное дело против руководителя одного из транспортных предприятий города. Он задержан за то, что не выплатил зарплату сотрудникам.

Как сообщают в ведомстве, руководитель в период с декабря 2020 года по июнь 2021 года не выплачивал заработную плату более чем 60 работникам организации. При этом, на счетах организации имелись деньги, но они направлялись на другие цели. В результате перед работниками образовалась задолженность на сумму более 6 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводится экспертиза, а также выясняются все обстоятельства преступления. Потерпевшим будет выплачен материального ущерб.

Напомним, ранее мы писали, как в Нягани более ста работников добились своей зарплаты через прокуратуру.