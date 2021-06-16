Руководитель предприятия в Нефтеюганске задолжал работникам больше 6 миллионов Фото: Татьяна Коркина

Нефтеюганский межрайонный следственный отдел завёл уголовное дело против руководителя одного из транспортных предприятий города. Он задержан за то, что не выплатил зарплату сотрудникам.

Как сообщают в ведомстве, руководитель в период с декабря 2020 года по июнь 2021 года не выплачивал заработную плату более чем 60 работникам организации. При этом, на счетах организации имелись деньги, но они направлялись на другие цели. В результате перед работниками образовалась задолженность на сумму более 6 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводится экспертиза, а также выясняются все обстоятельства преступления. Потерпевшим будет выплачен материального ущерб.

Напомним, ранее мы писали, как в Нягани более ста работников добились своей зарплаты через прокуратуру.