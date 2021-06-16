Число заболевших коронавирусом в Югре на 16 июня 2021 года увеличилось на 77 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 16 июня 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 77 и составило 58 513 случаев. Коронавирус выявлен за сутки в 14 муниципалитетах.

По клинической картине: на момент выявления у 59 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 зафиксирована пневмония, у 1 человека ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 78 случаях, по 5 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 4 431 человек, сняты с наблюдения – 223 977 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследованы 2 660 человек, всего прошли обследование 1 760 571 югорчанин.

Больше всего случаев заболевания коронавирусом выявлено: в Сургуте – 20; Нижневартовске – 15 и Ханты-Мансийске – 13. Также случаи коронавируса за день зарегистрированы: в Югорске – 6; Советском районе – 5; Когалыме – 3; Мегионе – 3; Нижневартовском районе – 3; Сургутском районе – 3; Нефтеюганске – 2; Нягани – 1; Урае – 1; Радужном – 1; Ханты-Мансийском районе – 1.

В тяжелом состоянии находятся 45 пациентов, 27 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончался 1 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 802 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 63 человека, за весь период пандемии вылечились 56 909 югорчан.