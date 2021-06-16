Житель Когалыма хотел купить лодку, но стал жертвой аферистов Фото: pixabay.com

В полицию Лянтора обратился 36-летний мужчина и заявил о мошенничестве.

В Когалыме, мужчина нашёл объявление о продаже подходящей ему лодки за 10 тысяч рублей в Лянторе. Он связался с продавцом, который через «WhatsApp» отправил югорчанину в доказательство видео с лодкой. А также продавец сообщил, что необходимо внести стопроцентный задаток. Для убедительности он прислал ещё и фото паспорта и адрес проживания. Когалымчанин перевёл на указанный счет деньги и отправился за лодкой в Сургутский район.

По прибытию на указанный адрес, жильцы сообщили мужчине, что лодку они не продавали и такого мужчины не знают.

Не теряя времени, мужчина отправился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».