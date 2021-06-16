В Югре продолжается борьба с лесными пожарами Фото: pixabay.com

В Югре провели заседание регионального оперативного штаба по предупреждению и ликвидации лесных пожаров.

По информации директора Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов Ивана Шевцова, с начала года зарегистрировано 99 лесных пожаров, ликвидировано 89 лесных пожаров.

- Из 10 действующих лесных пожаров 2 пожара локализовано, на тушении работают 237 человек, 4 пожарные машины, 1 трактор. Сил достаточно. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, - заверил Иван Шевцов.

Для борьбы со стихией в Ханты-Мансийское авиаотделение переведены 15 человек из Нижневартовского филиала. Борются с пожаром - 18 бортов: 14 самолетов, 4 вертолета заняты обслуживанием лесных пожаров в Ханты-Мансийском, Октябрьском, Кондинском, Белоярском районах.

На территории региона зарегистрированы пожары: 2 класса опасности - по Белоярскому, Октябрьскому районам, 3 классу - по Березовскому, Нефтеюганскому, Нижневартовскому, Советскому, Сургутскому районам, 4 классу – по Кондинскому, Ханты-Мансийскому районам.

На территории округа продолжается режим повышенной готовности. Особый противопожарный режим действует на территории Советского района.

В случае обнаружения возгорания необходимо немедленно сообщить об этом на любой из телефонов: 8 (3467) 33-15-46, 8 (800) 100-94-00, 112.