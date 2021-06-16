В Югре подросток решил подзаработать и сдал краденный металлолом Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 53 преступления. По горячим следам раскрыто 33.

В поселке Высокий 17-летний парень, который уже судим за кражу, возле дома по улице Центральной, украл металл стоимостью более 5 тысяч рублей и сдал его в металлоприемник. Возбуждено уголовное дело, нарушитель находится под подпиской о невыезде

В Сургуте кассир одного из банков обнаружил поддельную 1 тысячу рублей. Возбуждено уголовное дело, ведётся проверка.

В Нижневартовске на проселочной дороге по улице Молодежной полицейские задержали 29-летнего мужчину, у которого нашли свёрток с наркотиком массой 0,64 грамма. Возбуждено уголовное дело, преступник находится под подпиской о невыезде.

Сотрудники уголовного розыска Мегиона нашли 43-летнего подозреваемого, который украл деньги с утерянной банковской карты, оплатив услуги через терминал безналичной оплаты. Мужчина сознался в преступлении и находится под подпиской о невыезде.