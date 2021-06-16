Погода в Югре на 16 июня 2021 года: дождь, местами гроза Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 16 июня 2021 года: температура воздуха днём +24,+29 °С, местами +18,+23 °С. Температура ночью +12,+17 °С, местами +4,+9 °С. Днём по западной половине преимущественно без осадков, по восточной половине кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +24,+26 °С, ночью +13,+15 °С. Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с.