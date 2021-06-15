Когалым украсят более 110 тысячами цветов Фото: Юлия Кучеренко

В Когалыме продолжают украшать город и активно ведутся работы по его озеленению. Специалисты уже приступили к посадке цветов. В этом году городские клумбы и цветники украсят более 110 тысяч цветов. Среди них: бархатцы, астры, георгины, бегонии, вербены, петунии, виолы и многие другие. Работы уже закончили в сквере Дружбы Народов, 7. А также цветы высадили на ландшафтной композиции «Цветочные часы», затем они появятся на кольцевых развязках, а также в городских парках и скверах, местах массового отдыха жителей Когалыма. Уже к концу июня цветущие растения будут радовать жителей и гостей города.

Напомним, мы писали, что около 300 тысяч цветов высадят в Сургуте.