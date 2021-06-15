В Югре вернут некоторые коронавирусные ограничения Фото: pixabay.com

В Югре провели заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора и департамента здравоохранения в округе зарегистрировано 58 436 заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 78 случаев за сутки. В муниципалитетах зафиксирован рост заболевших. Основными причинами роста стали пренебрежение мерами профилактики и использованием средств индивидуальной защиты и мобильность граждан, связанная с отпускным периодом.

В этой связи в Югре возобновляются некоторые коронавирусные ограничения. А именно: югорчане в возрасте 65+, а также имеющие хронические заболевания или сниженный иммунитет должны соблюдать режим обязательной самоизоляции.

Кроме того, сотрудники, которые возвращается в регион после 20 июня, будут допущены к работе либо при наличии отрицательного теста, либо при прохождении вакцинации или при наличии антител к COVID-19. А также, дети в возрасте до 14 лет не должны находится без сопровождения в торговых, торгово-развлекательных центрах и учреждениях общепита. Вернулось и ограничение на проведение массовых региональных и муниципальных мероприятий. Теперь участвовать в таких могут лишь 20 человек, включая организаторов.

Нельзя теперь в Югре регистрировать брак, при одновременном нахождении в помещении более 8 человек, включая сотрудника ЗАГСа и фотографа. А ещё ввели запрет на аттракционы.

Подробнее о новых ограничениях можно узнать в постановлении.