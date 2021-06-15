Житель Нижневартовска осужден за ложное сообщение о взрыве и поджоге Фото: pixabay.com

Нижневартовский суд вынес приговор жителю города и признал его виновным за ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге.

Суд выяснил, что пьяный мужчина в дачном доме, расположенном на территории ДНТ «Сибиряк-1» города Нижневартовска, решил похулиганить. Он позвонил на номер телефона службы спасения «112» и сообщил диспетчеру заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве, поджоге в районе ТРЦ «Югра-Молл».

Суд учел позицию государственного обвинителя и по результатам рассмотрения уголовного дела, назначил югорчанину наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком два года и шесть месяцев.