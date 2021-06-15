В Ханты-Мансийске стартовал XII международный IT-форум Фото: Пресс-центр Правительства Югры

В Ханты-Мансийске стартовал XII международный IT-форум c участием стран БРИКС и ШОС. Он проходит сразу в двух форматах – онлайн и офлайн в связи с действующими ограничениями в регионе.

Участвовать в масштабном форуме будут представители федеральных и региональных органов власти, IT-компаний, общественных и научных организаций зарубежных стран, в режиме видеоконференцсвязи подключатся представители стран БРИКС, ШОС и ОДКБ.

В связи с пандемией COVID-19, на форуме предусмотрены все меры личной, коллективной безопасности.

Ключевыми направлениями IT-форума станут международные конференции «Инфофорум-Югра», «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия» под эгидой ЮНЕСКО, «Интеграция цифрового нотариата в цифровую экономику страны», панельная дискуссия «Цифровое трансграничное взаимодействие» совместная с ассамблеей народов Евразии, международная конференция для педагогов «EdCrunch Ugra». Трансляция всех мероприятий будет проводится на официальном сайте форума.