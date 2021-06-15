Теперь не только электроснабжение: «Россети Тюмень» приступают к установке системы управления дорожным движением в Югре

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«Россети Тюмень» расширяют спектр своей деятельности в регионах присутствия. Энергокомпания приступает к проекту совершенствования управления дорожным движением в центральной части ХМАО-Югры. Специалисты установят современные светодиодные светофоры и автоматизированную систему переключения сигналов в поселке городского типа Пойковский. Реализация мероприятий повысит безопасность дорожного движения одного из крупнейших населенных пунктов Нефтеюганского района, в котором проживают более 26 тысяч человек.

Проект предусматривает реконструкцию 16 светофоров. Для подключения оборудования специалисты «Россети Тюмень» проложат кабельную линию электропередачи под проезжей частью без вскрытия грунта за счет горизонтального наклонного бурения. Новые светофоры оснащены табло обратного отсчета времени и звуковой сигнализацией. Энергетики планируют завершить работы до начала нового учебного года.

Модернизация системы управления дорожным движением в Пойковском станет отправной точкой для «Россети Тюмень» в этом направлении дополнительных услуг. Для создания конкурентного продукта энергетики применяют лучшие отечественные практики. Компания обладает квалифицированными специалистами, специализированной техникой и развитой структурой территориальных подразделений в 3 регионах страны. Это гарантирует надежность и высокое качество оказываемых услуг.

- Городское поселение Пойковский активно развивается. Для реализации наших планов, направленных на повышение качества жизни пойковчан, нам необходимы надежные партнеры. «Россети Тюмень» – крупная компания, много лет обеспечивающая стабильное энергоснабжение нашей территории. И мы полностью уверены, что проект по развитию транспортной системы в Пойковском энергетики реализуют качественно и в срок, – отметила глава городского поселения Алла Бочко.

«Россети Тюмень» планируют тиражировать лучшие практики модернизации систем управления дорожным движением и сетей уличного освещения на весь Тюменский макрорегион. Свои предложения энергетики направили в органы власти 60 муниципальных образований ХМАО-Югры, ЯНАО и Тюменской области.