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Происшествия15 июня 2021 14:48

Югорчанин снова попался пьяным за рулем

Ему грозит уголовный срок
Виктория Терина
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Югорчанин снова попался пьяным за рулем

Югорчанин снова попался пьяным за рулем

Фото: Татьяна Коркина

На пересечении улиц Спортивная-Монтажников города Югорска инспекторы ДПС остановили «Ниву», за рулем находился 58-летний мужчина. Его уже лишили прав на 1 год 6 месяцев и он снова попался с запахом алкоголя, и невнятной речью.

Против югорчанина возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Автомобиль помещен на штраф стоянку.

Полиция призывает жителей и гостей Югры к строгому соблюдению правил дорожного движения и просит не садиться за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, ведь это может повлечь за собой серьезные последствия.