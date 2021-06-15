Югорчанин снова попался пьяным за рулем Фото: Татьяна Коркина

На пересечении улиц Спортивная-Монтажников города Югорска инспекторы ДПС остановили «Ниву», за рулем находился 58-летний мужчина. Его уже лишили прав на 1 год 6 месяцев и он снова попался с запахом алкоголя, и невнятной речью.

Против югорчанина возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Автомобиль помещен на штраф стоянку.

Полиция призывает жителей и гостей Югры к строгому соблюдению правил дорожного движения и просит не садиться за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, ведь это может повлечь за собой серьезные последствия.