Число заболевших коронавирусом в Югре на 15 июня 2021 года увеличилось на 78 человек Фото: pixabay.com

За весь период пандемии в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 58 436 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки зафиксировано и подтверждено 78 новых случаев COVID-19 в 13 муниципалитетах. В возрастной структуре отмечается рост среди пациентов 18-29 лет 8,05%, лиц 50-64 года 26,5 % и старше 65 лет- 16,22%. Доля лиц 30-49 лет составляет 41,6 %, среди детей 7,6 %. По месту инфицирования отмечается рост заразившихся в общественных местах, торговых центрах, магазинах на 42,18 %. В семьях и близком окружении доля заразившихся составляет 37,7 %.

По клинической картине: на момент выявления у 60 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 диагностирована пневмония, у 3 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 75 случаях, по 3 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 4 420 человек, сняты с наблюдения – 223 594 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследованы 1 261 человек, всего прошли обследование 1 757 911 югорчан.

Больше всего случаев заболевания коронавирусом выявлено: в Сургуте – 20 и Нижневартовске – 13. Также коронавирус зафиксирован: в Югорске – 9; Лангепасе – 8; Ханты-Мансийске – 6; Советском районе – 5; Нягани – 4; Мегионе – 3; Нижневартовском районе – 3; Когалыме – 2; Радужном – 2; Ханты-Мансийском районе – 2; Березовском районе – 1.

Состояние 43 пациентов по-прежнему тяжелое, 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умер 801 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 40 человек, за весь период пандемии вылечились 56 846 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 14 185 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 5 236 593 случая коронавируса, выписано по выздоровлению 4 818 244 человека. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.