За праздники югорчане отдали аферистам семь миллионов рублей Фото: Татьяна Коркина

За выходные в Югре зарегистрировано 33 случая мошенничества. За праздничные дни мошенники опустошили кошельки югорчан почти на 7 миллионов рублей.

Житель Сургута поверил мнимому продавцу и решил купить по полной оплате пиломатериалы на 86 тысяч рублей. Но заказанный товар так и не пришёл.

В окружной столице наивная югорчанка доверилась лже-продавцу, который якобы продавал балок, оформив сделку, мошенник узнал реквизиты банковской карты и украл у неё 56 тысяч рублей.

Сургутянка, работающая в одном из бутиков города, поверила мужчине, который представился её коллегой. Под предлогом закрытия кассы, он обманул девушку на 120 тысяч рублей.

Другой житель Нефтеюганского района через «Телеграмм» решил увеличь свой доход и получить прибыль. Не подозревая подвоха, он перевёл на счета аферистов 163 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.