Кражи, поддельные деньги, угон: в Югре зарегистрировано 167 преступлений за выходные Фото: Татьяна Коркина

За выходные в регионе зарегистрировано 167 преступлений, по горячим следам раскрыто 106.

В Сургуте 16-летний парень украл телефон мужчины стоимостью 42 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело. Парень теперь находится под подпиской о невыезде.

В Нижневартовске полицейские нашли подозреваемую в краже телефона. Неоднократно судимая жительница города, находясь в квартире по улице Мира украла у знакомого телефона, а затем продала его таксисту за 5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

В Нижневартовске сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который выдавил окна кофейни и украл из кассы 3,5 тысячи рублей. Мужчина под подпиской о невыезде.

В дежурную часть Сургута обратился кассир одного из банков и сообщил о поддельной купюре номиналом 1 тысячу рублей. Возбуждено уголовное дело.

В Кондинском районе угнали «ЗИЛ-ММ34502», который принадлежал местной жительнице. Ей повезло и автомобиль к ней вернулся, а вот угонщика ждет наказание.

Также продолжаются кражи велосипедов. За прошедшие дни зарегистрировано 5 случаев. Подобные заявления зарегистрированы в Советском районе, Когалыме и Нижневартовске. При этом, в Нижневартовске вора не смутило то, что велосипед был пристегнут.

Сотрудники уголовного розыска по Сургутскому району задержали похитителя гитары, стоимостью 11 тысяч рублей. Он находится под подпиской о невыезде.